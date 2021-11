DAX weiter auf Talfahrt - 15.800er Marke fällt

Der DAX eröffnete bei 15.942,28 Punkten, 0,03 Prozent im Plus. Dann geht es jedoch stetig nach unten. Inzwischen rutscht das Börsenbarometer unter die Marke von 15.800 Zählern. Im Tief ging es bisher bis auf 15.756,49 Einheiten nach unten. Aktuell verliert der deutsche Leitindex 1,01 Prozent auf 15.776,18 Punkte.

Corona- und Inflationssorgen haben auch am Mittwoch die Stimmung der Anleger am deutschen Aktienmarkt getrübt. Nach dem Fall unter die 16.000 Punkte am Dienstag blieb eine erhoffte Wende aus, der DAX sackte im Verlauf unter sein Vortagstief. Eine erneut verschlechterte Stimmung in der deutschen Wirtschaft vertiefte die Bedenken der Anleger zusätzlich.

Das ifo-Geschäftsklima verschlechterte sich im November schon zum fünften Mal in Folge. Laut den Experten der Commerzbank geht dies hauptsächlich auf das Konto der vierten Corona-Welle, die derzeit über Deutschland einbricht. Diese gilt unter Börsianern seit einigen Tagen schon als Kernargument gefallener Aktienkurse - am Vortag noch ergänzt durch erneute Inflations- und Zinsbedenken.

"Die deutsche Wirtschaft dürfte im Winterhalbjahr bestenfalls stagnieren", zog der Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer ein negatives Fazit. Die Pandemie belaste nicht nur die Geschäftsaussichten im Handel und bei Dienstleistungen, sondern auch das verarbeitende Gewerbe, weil der Nachschub aus China wegen der dort praktizierten Zero-Corona-Strategie weiter stocken werde.

Die Tagesagenda bleibt zur Wochenmitte prall gefüllt: Am Nachmittag ballen sich am Tag vor dem amerikanischen "Thanksgiving"-Feiertag noch viele US-Konjunkturdaten und am Abend folgt das Sitzungsprotokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Dieses dürfte nach Einschätzung der Credit Suisse angesichts der Reduzierung der zur Konjunkturbelebung aufgelegten Wertpapierkäufen kritisch beäugt werden.

