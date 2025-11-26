DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.253 +1,0%Bitcoin76.874 +1,8%Euro1,1591 +0,2%Öl62,57 -0,1%Gold4.167 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
SAP-Aktie nach Jahrestief wieder im Plus - Cloud-Rückschlag und Klage im Fokus SAP-Aktie nach Jahrestief wieder im Plus - Cloud-Rückschlag und Klage im Fokus
Hot Stocks heute: Oracle im Fokus - Stablecoin-Initiativen nehmen zu - Deutsche Bank ist günstig Hot Stocks heute: Oracle im Fokus - Stablecoin-Initiativen nehmen zu - Deutsche Bank ist günstig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne dank Ukraine-Fortschritten

26.11.25 18:18 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre Vortagesgewinne ausgebaut. "Es kommt Bewegung in die Friedensverhandlungen zwischen Washington, Kiew und Moskau", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Gleichzeitig haben erneut schwache Wirtschaftsdaten aus den USA die Tür für eine Zinssenkung der US-Notenbank auf ihrer Dezember-Sitzung noch ein Stück weiter geöffnet."

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 stieg um 1,47 Prozent auf 5.655,58 Punkte. Außerhalb des Euroraums legte der schweizerische SMI um 0,40 Prozent auf 12.822,24 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,85 Prozent auf 9.691,58 Punkte.

Die USA machen in den Gesprächen über ein Kriegsende in der Ukraine weiter Druck. Es gebe nur noch wenige strittige Punkte, schrieb Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. In der Hoffnung, dass der Plan finalisiert werden kann, wies er seine Unterhändler an, sich in Bälde jeweils zeitgleich mit Vertretern Russlands und der Ukraine zu treffen.

Stark gefragt waren europaweit Technologiewerte. Sie profitierten von den Vorgaben der internationalen Börsen. Aktien des Schwergewichts ASML (ASML NV) zogen an der EuroStoxx-Spitze um 5,7 Prozent an.

Wer­bung

Am Ende des Sektortableaus fand sich die Branche der Nahrungs- und Getränkehersteller mit einem Minus von 0,5 Prozent wieder. Hier verloren Pernod Ricard als Schlusslicht im CAC 40 (Pernod Ricard) 3 Prozent. Analystin Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan hatte dem Wert den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Für Spirituosenhersteller insgesamt ist die Expertin ebenfalls negativ eingestellt und rechnet mit anhaltend sinkenden Gewinnschätzungen.

An der Börse in Mailand profitierten die Eni-Aktien (Eni) von einer Kaufempfehlung der Bank UBS und stiegen um zwei Prozent. Eni sei einer der stärksten Energiewerte des laufenden Jahres, schrieb Analyst Joshua Stone. Damit werde die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Italiener honoriert. Das Wachstumsprofil gehöre zu den attraktivsten der Branche.

In Zürich sackten die Anteilscheine von Adecco (Adecco SA) um mehr als elf Prozent ab. Der Personalvermittler hatte die Anleger mit seinem Kapitalmarkttag nicht überzeugt. Die Papiere litten unter Sorgen über eine weitere Dividendenkürzung, die angesichts der Verschuldungsreduktion erwartet wird./la/he