ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Erholung und vor dem langen Osterwochenende einige Gewinne mitgenommen. Der DAX notierte zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 21.239 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex in der verkürzten Karwoche aber immer noch eine Erholung von rund viereinhalb Prozent an.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sank am Gründonnerstag um 0,9 Prozent auf 26.987 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach unten.

Zoll-Verhandlungen zwischen Japan und den USA machten etwas Mut, hieß es am Markt. "Sollte das Beispiel Schule machen, könnte sich die Lage am Aktienmarkt nach Ostern weiter entspannen", glaubt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Anders sah es tags zuvor kurzzeitig an den US-Börsen aus. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur Inflation und zum Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten trübten die Stimmung. Am Donnerstag zeichnet sich allerdings schon wieder eine Aufhellung ab.

Am frühen Nachmittag steht die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Geldpolitik erneut gelockert wird, denn die Konjunkturrisiken haben wegen der Zoll-Kapriolen von US-Präsident Trump deutlich zugenommen. Es wird eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Seit Juni 2024 wäre dies die siebte Reduzierung.

Mit einem frischen Rekordhoch sind die Aktien von Siemens Energy in den Handel gestartet. Ausschlaggebend dafür war ein überraschend gutes Quartal und ein optimistischerer Ausblick für das Gesamtjahr. Die Bestmarke steht nun bei 65,58 Euro. Zuletzt legten die Titel um 11,5 Prozent zu. Der Ausblick des Energietechnikkonzerns sei sehr stark und klar besser als erwartet, lobte ein Händler. Der Marktkonsens dürfte nun wohl zweistellig steigen, schrieb Analyst Akash Gupta von der Bank JPMorgan.

Der Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec (EVOTEC SE) richtet sich neu aus und will damit sein Wachstum beschleunigen sowie die Profitabilität steigern. Aus Beteiligungen wolle das Unternehmen aussteigen und sich künftig auf die zwei Säulen Wirkstoffforschung & Präklinische Entwicklung sowie den Bereich Just - Evotec Biologics konzentrieren, hieß es. Zudem soll mehr gespart werden. Die Evotec-Papiere stiegen als Spitzenreiter im MDax um 3,7 Prozent.

Bei dem auf Immobilienfinanzierungen spezialisierten Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) belebte sich das Geschäft im ersten Quartal weiter. Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen stieg um gut ein Drittel. Die Aktien fielen um 0,4 Prozent.

Die Aktien von Beiersdorf zeigten sich kaum verändert, werden aber mit einem Dividendenabschlag von 1,00 Euro gehandelt./edh/mis