ROUNDUP/Aktien New York: Boeing-Schwäche bremst Dow - Andere Indizes besser

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist am Donnerstag im frühen Handel von Boeing gebremst worden. Während die Aktien des Flugzeugbauers nach einem Absturz in Indien mehr als fünf Prozent einbüßten, war der New Yorker Leitindex schwach in den Tag gestartet. Er konnte seine Verluste jedoch aufholen und knapp mit 0,05 Prozent ins Plus drehen. Er stand zuletzt bei 42.888 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Weitere US-Leitindizes legten nach einem verhaltenen Start noch etwas stärker zu. Der marktbreite S&P 500 gewann zuletzt 0,27 Prozent auf 6.038 Zähler und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,25 Prozent auf 21.916 Zähler zu.

Der orientierungslose Handel lässt den Schluss zu, dass die Anleger dem jüngsten Fortschritt im amerikanisch-chinesischen Zollstreit weiter nicht recht über den Weg trauen. Dies stand auch mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump in Zusammenhang, dass er in den kommenden Wochen einseitig Zölle gegen Dutzende von Handelspartnern verhängen werde. China hält sich nach der von Trump verkündeten Einigung über die Lockerung von Exportbeschränkungen weiter bedeckt.

Wirtschaftsdaten ergaben kein eindeutiges Bild: In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene zwar im Mai verstärkt, die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel ging aber zurück. Außerdem stagnierten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, während Volkswirte im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet hatten. Laut Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von Hamburg Commercial Bank kommen derzeit aus den USA noch überraschend robuste Zahlen. Seiner Einschätzung nach bleibt eine Rezession aber wahrscheinlich.

Wer­bung Wer­bung

Neben den 5,3 Prozent niedrigeren Boeing-Aktien (Boeing) gerieten auch die Anteile des Zulieferers GE Aerospace (GE Aerospace (ex General Electric)) mit fast zwei Prozent unter Druck, weil die in Indien verunglückte Maschine vom Typ Boeing 787 Dreamliner von seinen Triebwerken angetrieben wurde. Der Absturz hat viele Menschenleben gefordert. Wie es hieß, waren auf dem Weg nach London 242 Passagiere und Crewmitglieder an Bord.

Anteilseigner von Oracle freuten sich über einen positiven Ausblick. Nach schon gutem Lauf der Aktien schoss der Kurs des Softwarekonzerns um mehr als 14 Prozent nach oben auf Rekordniveau. Erstmals wurden die Anteile über der 200-Dollar-Marke gehandelt. Die vorgelegten Zahlen waren zwar durchwachsen, das Unternehmen rechnet aber nun mit kräftigem Schwung für die künftigen Umsätze - vor allem im Geschäft mit Rechenzentren.

Die Anteilsscheine von CureVac sprangen dank einer Übernahmeofferte von Biontech (BioNTech (ADRs)) um 38 Prozent auf 5,62 US-Dollar hoch. Der Kurs übertraf damit das Angebot des Mainzer Pharmaherstellers, der für den Tübinger Konkurrenten rund 5,46 Dollar zahlen möchte, um das Geschäft im Bereich Krebsimmuntherapie voranzubringen. Die beiden Unternehmen, deren Anteilsscheine in New York hauptgelistet sind, stehen damit vor einem deutschen Pharmadeal. Für Biontech war dies aber kein Kurstreiber: Die Aktien bewegten sich moderat mit 0,4 Prozent im Plus.

Wer­bung Wer­bung

Ein negativer Ausreißer waren die Aktien von GameStop, die fast ein Fünftel an Wert einbüßten. Enttäuschende Geschäftszahlen der Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware drückten die Stimmung. Der Kurs erreichte das niedrigste Niveau seit Anfang April./tih/jha/