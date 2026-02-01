ROUNDUP/Aktien New York: Festere Tendenz vor Trump-Rede

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. Die Anleger warten auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch, von der sie sich mehr Aufschlüsse über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.

"Es könnte sein, dass wir mehr erfahren über die nächsten Schritte in puncto Zölle", schrieb Jim Reid von der Deutschen Bank mit Blick auf Trumps Rede. Der Stratege schließt nicht aus, dass unter dem Strich die Höhe der Zölle in diesem Jahr zurückgeht, verglichen mit dem Vorjahr.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,8 Prozent auf 49.190 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 6.878 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 ging es um 1,0 Prozent auf 24.960 Punkte nach oben.

Der Chipkonzern AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) wird den Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit KI-Computerchips für viele Milliarden US-Dollar beliefern. Im Rahmen des Geschäfts kann Meta bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, was einer Beteiligung von zehn Prozent entsprechen würde. Die AMD-Papiere schnellten um 7,7 Prozent nach oben, Meta-Titel gaben um 0,3 Prozent nach

Die Aktien von Home Depot gewannen 3,1 Prozent. Die Baumarktkette hatte im Schlussquartal 2025 den Umsatz leicht gesteigert. Analysten hatten dagegen im Mittel ihrer Schätzungen einen Rückgang prognostiziert.

Die Aktien von Eli Lilly verloren 1,1 Prozent. Der Kontrahent Novo Nordisk hatte zuvor Preissenkungen von bis zu 50 Prozent für die beiden Abnehmpräparate Ozempic und Wegovy angekündigt.

Die Anteile von Keysight Technologies sprangen um 21 Prozent nach oben. Der Hersteller von Mess- und Prüftechnik für die Automobil-, Telekom- sowie Luft- und Raumfahrtbranche übertraf mit den Wachstumszielen für 2026 die Erwartungen./edh/he