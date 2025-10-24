DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.227 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1627 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold4.130 +0,1%
ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne nach Inflationsdaten - Rekorde bei Leitindizes

24.10.25 16:57 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von positiven Unternehmenszahlen und günstigen Inflationsdaten haben die US-Leitindizes am Freitag weiter zugelegt und Bestmarken erreicht. Der Dow Jones Industrial erklomm ein Rekordhoch bei 47.170 Punkten und stieg zuletzt um 0,9 Prozent auf 47.144 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den US-Leitindex ein Plus von rund zwei Prozent ab.

Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ebenfalls ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,9 Prozent auf 6.797 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es nach einem weiteren Bestwert zuletzt um 1,1 Prozent auf 25.374 Punkte aufwärts. Damit deutet sich für den technologielastigen Index ein Wochengewinn von gut zwei Prozent an.

Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten stiegen im September moderater als erwartet. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, schwächte sich überraschend etwas ab. "Die Inflationsdaten geben der Fed grünes Licht für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Er geht zudem davon aus, dass die US-Notenbank auch im Dezember die geldpolitischen Zügel lockern wird.

Vor dem Wochenende steht einmal mehr die Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Die Aktien von Intel kletterten um 2,0 Prozent auf den höchsten Stand seit anderthalb Jahren. Der kriselnde Chipkonzern schaffte es im vergangenen Quartal unter anderem dank geringerer Verluste in der Fertigung in die Gewinnzone. Analysten lobten, Intel habe die Erwartungen übertroffen.

Für die Titel des Intel-Rivalen AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) ging es um 7,5 Prozent auf ein Rekordhoch nach oben. Die jüngst geschlossene Milliardenvereinbarung mit dem KI-Unternehmen OpenAI weckt weiterhin die Anlegerfantasie.

Dem Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (ProcterGamble) bescherten ein überraschend gutes erstes Geschäftsquartal und bestätigte Jahresziele zunächst ein deutliches Kursplus. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Papiere jedoch ab und notierten zuletzt 0,2 Prozent im Minus.

Die Aktien von General Dynamics verbuchten ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 3,2 Prozent. Der Rüstungskonzern übertraf mit seinem Ergebnisanstieg die Markterwartungen. Auch der Umsatz legte kräftig zu.

Die Papiere von Ford (Ford Motor) stiegen auf den höchsten Stand seit Juli 2024 und standen mit einem Kursanstieg von 9,9 Prozent an der Spitze des S&P-100-Index. Der Autobauer setzt darauf, dass sich seine Geschäfte 2026 weitgehend von einem verheerenden Brand erholen werden, der einen wichtigen Zulieferer für seinen meistverkauften Pickup-Truck F-150 lahmgelegt hatte./edh/he