DAX24.156 -0,5%Est505.710 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.982 +0,7%Bitcoin96.493 -0,5%Euro1,1649 ±-0,0%Öl65,25 +1,2%Gold4.010 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX deutlich schwächer - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX deutlich schwächer - Bilanzsaison auf Hochtouren
D-Wave Quantum-Aktie: Extreme Kursrally trifft auf hohe Volatilität D-Wave Quantum-Aktie: Extreme Kursrally trifft auf hohe Volatilität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

ROUNDUP/Aktien New York: Höchststände bei Indizes - Nvidia knackt Rekordmarke

29.10.25 16:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.982,3 PKT 154,8 PKT 0,65%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.910,5 PKT 19,6 PKT 0,28%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Rekordrally fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der marktbreite S&P 500 und die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten Höchststände. In einem für Aktien weiterhin günstigen Umfeld konnte der Chiphersteller NVIDIA beim Börsenwert erstmals die Marke von fünf Billionen US-Dollar knacken, was auch am Markt insgesamt für gute Laue sorgte.

Wer­bung

Der Dow stieg zuletzt um 0,47 Prozent auf 47.931 Punkte. Der S&P 500 gewann 0,24 Prozent auf 6.908 Punkte. Für den technologiestarken Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,46 Prozent auf 26.133 Punkte nach oben. Der mehr Werte umfassende Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) zog um 0,61 Prozent auf 23.972 Punkte an.

Die Aktien von Nvidia gewannen unter den besten Werten im Dow zuletzt gut vier Prozent. Die Papiere sind auf einem Höhenflug, weil das Unternehmen eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz spielt.

An der Index-Spitze schnellten die Anteilscheine von Caterpillar um mehr als 13 Prozent in die Höhe. Der Baumaschinen-Spezialist profitierte im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Energieausrüstung.

Wer­bung

Ebenfalls stark gefragt waren die Aktien von Verizon, sie stiegen um gut zwei Prozent. Der harte Wettbewerb macht dem Telekomkonzern zwar weiter zu schaffen, dennoch überraschte der Gewinn positiv. Zudem wurde der Ausblick bestätigt.

Am Dow-Ende verloren Boeing knapp drei Prozent. Der kriselnde Flugzeugbauer muss die Auslieferung seines Großraumjets 777X wie erwartet erneut verschieben und verbucht dafür einen weiteren Milliardenverlust.

Als Schlusslicht im S&P knickten die Papiere von Fiserv um fast 43 Prozent ein. Der Anbieter von Software und Zahlungsverkehrs-Dienstleistungen für Finanzinstitute hatte die Gewinnprognose gekappt sowie eine umfassende Umstrukturierung des Leitungs- und Kontrollgremiums angekündigt.

Wer­bung

Ansonsten warteten die Anleger auf die im Handelsverlauf anstehende Zinsentscheidung der Notenbank und die Geschäftszahlen wichtiger Technologieunternehmen. Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Meta Amazon und Apple folgen am Donnerstag./la/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

16:06ROUNDUP/Aktien New York: Höchststände bei Indizes - Nvidia knackt Rekordmarke
16:00Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsstart fester
16:00Nokia und Nvidia setzen auf KI-Innovationen für die Zukunft der Netze
16:00Carlinkit Tbox UHD im Test: Smarte Box bringt Youtube, Netflix & Co. ins Auto
15:42Aktien New York: Indizes erreichen Höchststände - Nvidia knackt Rekordmarke
15:20Nvidia, Oracle To Build DOE's Largest AI Supercomputer Using 100,000 GPUs
15:15Wertvollstes Unternehmen der Welt: US-Chipkonzern Nvidia als erste Firma mehr als 5 Billionen Dollar wert
15:11Nvidia als erstes Unternehmen der Welt fünf Billionen Dollar wert
mehr