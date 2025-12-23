DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +0,3%Nas23.524 +0,4%Bitcoin74.812 -0,6%Euro1,1776 +0,1%Öl62,10 +0,1%Gold4.475 +0,7%
ROUNDUP/Aktien New York: Kaum Bewegung - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen

23.12.25 16:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.522,1 PKT 93,2 PKT 0,40%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.898,5 PKT 20,0 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor Heiligabend haben sich die US-Börsen nur wenig bewegt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Dienstag um 0,1 Prozent auf 48.410 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 6.883 Punkte nach oben. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 verharrte nahezu bei 25.451 Punkten.

An Heiligabend findet in New York ein verkürzter Handel statt. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen geschlossen. Am Freitag läuft das Geschäft wieder wie üblich.

Robuste Konjunkturdaten dämpften etwas die Hoffnungen der Anleger auf weitere Zinssenkungen. So war die Industrieproduktion im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die Wirtschaft im Sommer überraschend deutlich. Im dritten Quartal zog das Bruttoinlandsprodukt laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent an.

"Das Wachstum scheint tatsächlich durch die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Verbraucher und den Boom bei den Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) gestützt worden zu sein", schrieb Volkswirt Oliver Allen von Pantheon Macroeconomics. Der Experte sieht jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass sich das Blatt im Schlussquartal gewendet hat, insbesondere beim Konsum. Der schwache Arbeitsmarkt, stagnierende Realeinkommen und das Wegschmelzen der während der Corona-Pandemie angehäuften Ersparnisse schienen nun die Haushalte einzuholen.

Seit Jahresanfang hat der Dow rund 14 Prozent gewonnen. Der Nasdaq 100 kommt auf einen Zuwachs von mehr als 21 Prozent und der S&P 500 auf ein Plus von 17 Prozent. Die Statistik-Experten von Index Radar konstatierten denn auch zum Jahresende eine freundliche Stimmung am Markt. Stimmungsumfragen unter US-Fondsmanagern zeigten ähnlich euphorische Werte wie zuletzt Ende Oktober. Eine historisch niedrige Bargeldquote professioneller Investoren komme hinzu. Der Börsengipfel könnte aber bald erreicht sein und ein eher durchwachsener Jahresauftakt folgen, mahnten die Experten zur Vorsicht.

Die Rekordrally bei den Rohstoffen Gold, Silber und Kupfer trieb die Aktien des Minenkonzerns Freeport-McMoRan weiter an. Zuletzt stand ein Plus von gut zwei Prozent zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Werten im S&P 500.

Gold und Silber sind in diesem Jahr besonders gefragt, da sie in Zeiten von hohen Unsicherheiten von einigen Investoren als sogenannte "sichere Häfen" eingeschätzt werden. Silber ist zudem ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt./la/he

