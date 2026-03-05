DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 +7,7%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.828 +6,8%Euro1,1634 +0,2%Öl82,51 +0,7%Gold5.141 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KI jenseits von NVIDIA: Warum die Samsara-Aktie interessant für Anleger werden könnte KI jenseits von NVIDIA: Warum die Samsara-Aktie interessant für Anleger werden könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung - Gute Daten und Entspannung beim Öl

04.03.26 22:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.807,5 PKT 290,8 PKT 1,29%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.869,5 PKT 52,9 PKT 0,78%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich am Mittwoch ein Stück weit von seinen Vortagesverlusten erholt. Ein Grund dafür waren positive Nachrichten aus der Dienstleistungsbranche: In dem Sektor hat sich die Stimmung im Februar unerwartet verbessert. Zudem fiel der Unterindex für bezahlte Preise überraschend und erreichte den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr. Ferner stabilisierten sich die Ölpreise nach dem jüngsten Schub im Zuge des Iran-Krieges. Dies dämpfte die jüngsten Inflationssorgen.

Wer­bung

Der Leitindex Dow legte um 0,49 Prozent auf 48.739,41 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,78 Prozent auf 6.869,50 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen NASDAQ 100 ging es um 1,51 Prozent auf 25.093,68 Punkte nach oben.

Die Anleger blickten weiter gen Nahost. Am fünften Tag des Iran-Kriegs setzten die Konfliktparteien ihre Angriffe unvermindert fort. Die israelische Armee startete nach eigenen Angaben eine neue Angriffswelle und nahm Ziele der Führung in Teheran ins Visier. Der Iran attackierte weiterhin Golfstaaten.

Derweil war in einem Zeitungsbericht vage über die Bereitschaft des Iran zum Ende des Kriegs berichtet worden. Dies aber wurde laut einer Meldung der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim durch den Geheimdienst des Irans zurückgewiesen.

Wer­bung

Der Marktstratege Louis Navellier von Navellier & Associates merkte an, dass dieser Mittwoch ein Beispiel dafür sei, wie geopolitische Risiken oft kurzfristige Kaufgelegenheiten böten. Dies könnte sich zwar ändern, wenn sich der Iran-Konflikt verschärft, aber derzeit "befinden wir uns in einem vorsichtigen Aufwärtstrend".

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Moderna an der Spitze des S&P 500 um rund 16 Prozent an. Das Biotech-Unternehmen hatte sich bereiterklärt, dem Unternehmen Genevant 950 Millionen US-Dollar zu zahlen, um einen Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Liefertechnologie hinter seinem Covid-Impfstoff beizulegen. Analysten zufolge fällt die Vergleichssumme niedriger aus als befürchtet.

Zweitbester Wert im Index waren Coinbase mit plus 14,6 Prozent. Die Handelsplattform für Kryptowährungen profitierte von dem deutlichen Anstieg des Bitcoins zur Wochenmitte. Dies zeugt laut Timo Emden, Analyst bei Emden Research, von einer bemerkenswerten Stabilität angesichts des andauernden Nahostkonflikts. Am Markt herrsche derzeit das Prinzip Hoffnung, dass die Konfliktparteien schon bald am Verhandlungstisch sitzen könnten.

Wer­bung

Im Kielwasser dessen setzten sich die Aktien von Strategy (Strategy (ex MicroStrategy)) mit einem Plus von gut zehn Prozent an die Spitze des Nasdaq 100. Der ehemals unter dem Namen Microstrategy bekannte Software-Hersteller agiert heute vor allem als Bitcoin-Entwickungsunternemen.

Die Anteilsscheine von Ross Stores setzten ihre zuletzt unterbrochene Rekordjagd fort und kletterten um acht Prozent nach oben. Die Discounter-Kette hatte mit ihrem Gewinnausblick überzeugt.

Für die Papiere von WEBTOON Entertainment aber ging es um mehr als neun Prozent abwärts. Die Comic-Plattform hatte mit dem Umsatz im vierten Quartal enttäuscht./la/jha/

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

22:36ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung - Gute Daten und Entspannung beim Öl
22:35Why Ross Stores Stock Jumped Today
22:33Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone
22:07Microvision Q4 Earnings Summary & Key Takeaways
22:01Assessing Patterson-UTI Energy: Insights From 6 Financial Analysts
21:16Starbucks to open new office in Nashville, move some jobs from Seattle
21:12Apple Just Made a Power Move to Gain Market Share
21:05Palantir vs. NVIDIA: Which AI Stock Offers the Better Valuation?
mehr