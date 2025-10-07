DAX24.383 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.785 -0,7%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1672 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.974 +0,3%
ROUNDUP/Aktien New York: Wenig Bewegung - Im frühen Handel noch mal Rekorde

07.10.25 17:02 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 im frühen Handel am Dienstag noch einmal zu weiteren Rekorden aufgerafft. Zuletzt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

Wer­bung

Unter den Tech-Indizes stieg der NASDAQ 100 noch geringfügig auf 24.996 Punkte. Der umfassendere Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) verharrte zuletzt nahezu bei 22.936 Punkten. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen.

Der S&P 500 bewegte sich bei 6.735 Punkten kaum vom Fleck. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab um 0,13 Prozent auf 46.634 Punkte nach.

Nach der von dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen Rally sei nun insgesamt eine gewisse Ermüdung zu beobachten, hieß es aus dem Handel. Dazu trügen auch die jüngsten US-Zölle und der sich bereits in die zweite Woche erstreckende Regierungsstillstand bei.

Wer­bung

Gleichwohl sorgte das Thema Künstliche Intelligenz am Dienstag noch für Bewegung bei einzelnen Werten. So stiegen die Aktien von IBM an der Dow-Spitze um 3,3 Prozent. Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale Anthropic wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Bausteinen für Unternehmensanwendungen beschleunigen. Dazu soll ein KI-Sprachmodell von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert werden.

Für die Anteilsscheine von Dell (Dell Technologies) ging es um 2,4 Prozent aufwärts. Der Computerhersteller verdoppelte seine Prognosen für Umsatz- und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa. Grund dafür sei die starke Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten, hieß es.

Unter den besten Werten im S&P zogen die Papiere von Constellation Brands (Constellation Brands A) um fast drei Prozent an. Der Hersteller alkoholischer Getränke hatte besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt.

Wer­bung

Am Index-Ende sackten Ford (Ford Motor) um mehr als sechs Prozent ab. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge muss der Autobauer nach einem Brand in einem Aluminiumwerk eines Zulieferers mit monatelangen Betriebsstörungen rechnen.

Das Unternehmen werde die Folgen des Brandes wahrscheinlich bei der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal darlegen, hieß es unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ford sei der größte Kunde des Werks./la/zb

