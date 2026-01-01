DAX25.135 +0,1%Est505.917 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.465 -0,5%Bitcoin77.449 -0,9%Euro1,1671 -0,1%Öl61,05 +1,1%Gold4.446 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Infineon 623100 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- US-Börsen uneins -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Netflix-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember Netflix-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember
Kaum Bewegung: DAX fällt nach neuem Allzeithoch wieder etwas zurück Kaum Bewegung: DAX fällt nach neuem Allzeithoch wieder etwas zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ROUNDUP/Aktien New York: Wenig Bewegung - Rüstungsaktien gesucht

08.01.26 16:09 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag ist an den US-Börsen im frühen Handel für die Optimisten nicht viel zu holen gewesen. Nach einem knapp einprozentigen Rücksetzer des Dow Jones Industrial zur Wochenmitte üben sich die Investoren weiterhin in Zurückhaltung, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda. Der Dow lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 49.053 Zählern.

Wer­bung

Der S&P 500 gab hingegen um 0,1 Prozent auf 6.913 Punkte nach. Größer waren die Verluste an der Technologiebörse Nasdaq, der NASDAQ 100 verlor 0,8 Prozent auf 25.459 Zähler.

Auch deutliche Kursgewinne im Rüstungssektor konnten das Gesamtbild in New York nicht aufhellen. Die Branchenwerte erholten sich davon, dass sie am Vortag noch unter dem von US-Präsident Donald Trump geplanten Verbot von Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen gelitten hatten. Nun drängt in den Vordergrund, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 deutlich auf 1,5 Billionen US-Dollar erhöht werden soll.

Unter Anlegern kam daraufhin wieder Fantasie auf für die möglichen Profiteure höherer Rüstungsbudgets. Die Aktien US-amerikanischer Konzerne wie Lockheed Martin, RTX (Raytheon Technologies), L3Harris (Harris) oder Northrop Grumman legten zwischen 5 und 10 Prozent zu.

Wer­bung

Unter Druck gerieten mit minus 6,5 Prozent die Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa (Arconic), die von der Bank JPMorgan auf "Underweight" abgestuft wurden. Analyst Bill Peterson gibt in einem Ausblick auf die kommenden Quartalsbilanzen in der Branche Kupferaktien den Vorzug vor Aluminium. Er verwies dabei auch auf die Bewertung der Alcoa-Aktien, die zuletzt ein Hoch seit Juni 2022 erreicht hatten./bek/jha/