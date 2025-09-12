DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.066 +1,3%Nas22.023 +0,6%Bitcoin97.596 +0,2%Euro1,1739 +0,3%Öl66,34 -1,9%Gold3.635 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Apple 865985 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
JETZT LIVE mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow JETZT LIVE mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow
US-Präsident erhöht den Druck: Donald Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien US-Präsident erhöht den Druck: Donald Trump fordert EU-Zölle gegen China und Indien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Aktien New York: Zinshoffnungen treiben US-Indizes auf Rekordhochs

11.09.25 17:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.022,5 PKT 136,5 PKT 0,62%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.582,3 PKT 50,3 PKT 0,77%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hat die US-Börsen am Donnerstag auf Rekordhöhen getrieben. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch marktbreite S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100 erreichten Höchststände.

Wer­bung

Erneut geschürt wurden die Zinshoffnungen von aktuellen Konjunkturdaten. So erfüllten die Verbraucherpreise zwar die Erwartungen, doch von den wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen gab es negative Signale. Dies heizte einmal mehr die Debatte an, in welchem Ausmaß die Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auch im Oktober und im Dezember dürften die Leitzinsen weiter sinken, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt.

Der Dow zog zuletzt um 1,18 Prozent auf 46.026 Punkte an. Für den S&P 500 ging es um 0,64 Prozent auf 6.574 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,46 Prozent auf 23.958 Punkte.

Wie Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen, Heleba, schrieb, gibt es zwar vor dem Hintergrund der Inflationszahlen keinen Grund, die Zinssenkungsspekulationen zu forcieren. Die Teuerung war im August wie erwartet auf 2,9 Prozent gestiegen. Allerdings legten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich zu. Damit verdichten sich die Hinweise auf eine Abschwächung des Job-Marktes.

Wer­bung

Im Dow gab es kaum Verlierer. An der Index-Spitze profilierten insbesondere die Aktien der Bank Goldman Sachs von der Aussicht auf eine anziehende Konjunktur und zogen um fast drei Prozent an. Sie notieren damit auf Rekordniveau.

Unter den Technologiewerten schnellten die Papiere von Micron Techology (Micron Technology) um acht Prozent in die Höhe. In der Spitze waren sie um fast zwölf Prozent angesprungen und damit knapp einem historischen Höchstwert vorbeigeschrammt. Die Analysten der Bank Citigroup und von Miller Tabak hatten auf das Potenzial für Kursgewinne hingewiesen hatten, wenn der Speicherhersteller Ende September seine Geschäftszahlen veröffentlicht.

Ein heiß begehrter Nebenwert waren die Aktien von Opendoor (Opendoor Technologies), die nach ein paar Korrekturtagen ihre Rally mit einem Kurssprung um gut 56 Prozent wieder aufnahmen. Das Online-Immobilienunternehmen gab bekannt, dass mit Kaz Nejatian vom E-Commerce-Spezialisten Shopify (Shopify A) ein neuer Vorstandschef gefunden wurde. Außerdem wurde mitgeteilt, dass zwei Mitgründer in das Aufsichtsgremium zurückkehren.

Wer­bung

Die Anteilsscheine von Red Cat gewannen ein Viertel an Wert. Das auf Drohnen spezialisierte Unternehmen teilte mit, dass die Tochter Teal Drones mit ihrem System Black Widow die Zulassung für einen Produktkatalog der Nato-Beschaffungsagentur NSPA bekommen habe./la/nas

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

18:00NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain
17:38What's Going On With Adobe Stock Thursday?
17:32Apple analyst sentiment hits five-year low after two downgrades
17:31Did AI save Google from being broken apart by regulators?
17:31German woman sues Google over nude pictures and sex videos
17:23'KPop Demon Hunters,' a Netflix hit upending stereotypes
17:18ROUNDUP/Aktien New York: Zinshoffnungen treiben US-Indizes auf Rekordhochs
17:15Why Trump wants US government stake in chipmaker Intel
mehr