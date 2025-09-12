DAX23.633 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +1,3%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.465 +0,1%Euro1,1686 -0,1%Öl67,31 -0,4%Gold3.621 -0,5%
ROUNDUP: Am dritten Tag noch 13.700 Haushalte und Läden ohne Strom

11.09.25 10:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Am dritten Tag des großflächigen Stromausfalls in Berlin warten immer noch fast 14.000 Haushalte und auch Geschäfte auf die Wiederherstellung der Energieversorgung. Der Netzbetreiber Stromnetz sprach von 13.700 Kunden im Bezirk Treptow-Köpenick, wie viele Menschen genau in den betroffenen Wohnungen leben, war nicht bekannt.

Bis spätestens heute Abend sollen alle Wohnungen, Läden, Straßenlaternen und andere Einrichtungen wieder versorgt sein, so die Versprechung.

Der Stromausfall rund um den Stadtteil Adlershof mit seinem Technologiegelände im Südosten Berlins hatte am frühen Dienstagmorgen nach einem Brandanschlag zunächst rund 50.000 Kunden betroffen. Im Laufe des ersten Tages und der ersten Nacht wurden 30.000 Haushalte wieder an das Netz gebracht, so dass am Mittwoch noch 20.000 übrig blieben.

Zwischenlösung fiel bis zum Morgen aus

Mittwochnachmittag erhielten über eine Zwischenlösung weitere rund 6.000 Haushalte wieder Strom. Diese Verbindungsleitung fiel allerdings schnell wieder aus und wurde erst am heutigen Morgen wieder aufgebaut.

Stromnetz Berlin appellierte weiter an alle Kunden, die vom Stromausfall betroffen waren und schon wieder versorgt sind: "Bitte reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch. So können wir Ihre eigene Stromversorgung stabil halten und - wenn technisch möglich - weitere Kunden ans Netz anschließen."

Der Bezirk Treptow-Köpenick teilte mit, dass auch Menschen, die Sauerstoff benötigten, an einer der Anlaufstellen der Hilfsorganisationen unterstützt würden.

Den Angaben zufolge ist der Stromausfall bereits der längste in Berlin seit mindestens 25 Jahren. Beim letzten großen Blackout 2019 in Köpenick waren mehr als 30.000 Haushalte rund 30 Stunden lang ohne Elektrizität./rab/DP/stk