DAX25.151 +0,1%Est505.946 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -0,3%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.464 -0,7%Euro1,1647 -0,1%Öl62,00 -1,1%Gold4.473 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Ein überraschender Aufsteiger verändert die Top-Assets der Welt NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Ein überraschender Aufsteiger verändert die Top-Assets der Welt
BioNTech-Aktie im Fokus: Zwischen Bayer-Klage und der Entwicklung von Krebsmedikamenten BioNTech-Aktie im Fokus: Zwischen Bayer-Klage und der Entwicklung von Krebsmedikamenten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Bauern blockieren vor Mercosur-Abstimmung Autobahn

09.01.26 10:31 Uhr

VALENCIENNES/MONS (dpa-AFX) - Vor der Abstimmung der EU über den Mercosur-Handelsdeal mit vier südamerikanischen Staaten haben gegen das Abkommen protestierende Landwirte zwei Autobahngrenzübergänge zwischen Frankreich und Belgien blockiert. Rund 100 Landwirte aus beiden Ländern versperrten am Donnerstagabend mit ihren Traktoren die Grenze an der von Paris Richtung Brüssel verlaufenden Autobahn A2, wie die Zeitung "La Voix du Nord" berichtete. Fotos von der nächtlichen Aktion zeigten die Landwirte mit ihren Traktoren auf den Fahrspuren und neben zwei großen an der Autobahn entzündeten Feuern.

Wer­bung

Nachdem protestierende Landwirte in Paris trotz Absperrungen der Polizei am Donnerstag bereits mit Dutzenden Traktoren in die Innenstadt vorgedrungen waren, fuhren sie am Freitagmorgen im Schneckentempo mit ihren Fahrzeugen auf die Stadtautobahn und behinderten den Verkehr. Demonstrierende Landwirte stellten sich auch mit Protestbannern auf die Fahrbahnen.

Autofahrer länger unterwegs

Blockiert wurde auch die von Lille Richtung Tournai führende A27. Auch im Süden und Osten Belgiens blockierten Landwirte mehrere Autobahnabschnitte, sodass etwa die Fahrt von Aachen nach Lüttich länger dauert, wie der flämische Sender VRT berichtete.

In Brüssel soll heute der Weg für den Abschluss des EU-Freihandelsabkommens mit den vier Mercosur-Staaten geebnet werden. Bei einem Treffen von Vertretern der EU-Staaten ist geplant, die Unterzeichnung und den Abschluss des Deals zu vereinbaren. Es wird erwartet, dass die dafür notwendige qualifizierte Mehrheit zustande kommt.

Wer­bung

Konkurrenz aus Südamerika befürchtet

Präsident Emmanuel Macron hatte allerdings am Vorabend erklärt, dass Frankreich dem Deal aus Rücksicht auf seine Landwirtschaft nicht zustimmt. Frankreichs Landwirte lehnen den Handelspakt ab, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika fürchten. Auch in Deutschland protestierten Landwirte gegen das Abkommen.

Die Verhandlungen für den Deal mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay hatten bereits 1999 begonnen. Bolivien ist seit einiger Zeit auch Mercosur-Mitglied, wird vorerst aber nicht beim Abkommen dabei sein./evs/DP/mis