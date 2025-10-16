DAX24.202 +0,1%Est505.635 +0,5%MSCI World4.310 +0,2%Top 10 Crypto15,29 +0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.417 +0,4%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX in grün -- Wall Street etwas fester erwartet -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Goldpreis bleibt auch am Donnerstag weiter im Höhenflug - Vierter Rekordtag in Folge Goldpreis bleibt auch am Donnerstag weiter im Höhenflug - Vierter Rekordtag in Folge
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ROUNDUP: Der Goldpreis steigt und steigt - Vierter Rekordtag in Folge

16.10.25 14:54 Uhr

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis springt weiter ungebremst von einem Rekordhoch zum nächsten: Am Donnerstag stieg die Notierung an der Börse in London bis auf 4.247 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Das Edelmetall hat damit den vierten Handelstag in Folge einen Höchstwert erreicht. Mittlerweile konnte der Goldpreis im Verlauf der vergangenen 14 Handelstage an 10 Tagen eine Rekordmarke knacken.

Wer­bung

Auch in Euro gerechnet kletterte der Goldpreis am Donnerstag auf ein Rekordhoch. Hier wurde ein Höchstwert von 3.645 Euro erreicht. Nach wie vor gilt der Handelsstreit zwischen den USA und China als wichtiger Preistreiber am Goldmarkt. Zuvor hatte Peking Exportkontrollen auf Seltene Erden eingeführt und damit eine Phase der relativen Ruhe in der Auseinandersetzung beendet. Der Konflikt gewann seitdem spürbar an Schärfe.

Parallel zum Goldpreis geht es auch mit der Notierung für Silber seit Anfang September steil nach oben. Allerdings wurde hier kein Rekordhoch erreicht. Das Edelmetall wurde bei 52,84 Dollar je Unze gehandelt und damit knapp unter der Bestmarke von 53,54 Dollar, die am Dienstag erreicht worden war.

Generell gilt auch die Spekulationen auf weiter sinkende Zinsen in den USA als wichtiger Treiber für die Nachfrage nach Edelmetallen. Zuletzt hat US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch die Erwartungen für eine Leitzinssenkung Ende Oktober gestärkt, indem er auf die gestiegenen Risiken für den US-Arbeitsmarkt hingewiesen hatte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, machen sinkende Zinsen das Edelmetall attraktiver.

Wer­bung

Bereits seit Anfang September geht es mit dem Goldpreis stark nach oben. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa 24 Prozent gewonnen. Weitere Preistreiber sind eine starke Nachfrage nach börsengehandelten Wertpapieren (ETFs), die mit Gold hinterlegt sind und die Goldkäufe von Notenbanken, die ihre Reserven ein Stück weit unabhängiger vom US-Dollar machen wollen.

Rohstoffexperte Michael Widmer von der Bank of America zeigte sich in einem Gespräch mit Bloomberg TV anhaltend optimistisch mit Blick auf einen weiteren Anstieg des Goldpreises. Er verwies als Preistreiber vor allem auf die starken ETF-Zuflüsse in den vergangenen Wochen.

Generell ist Gold bei Anlegern weiter als "sicherer Hafen" gefragt, beschreibt Analyst Ricardo Evangelista vom Handelshaus Activtrades die aktuelle Marktstimmung. Seiner Einschätzung nach hat zuletzt auch der Haushaltsstreit in den USA mit dem "Shutdown", der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden, die Nachfrage nach Gold verstärkt./jkr/jsl/he