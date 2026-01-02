ROUNDUP/'Der Tyrann ist gestürzt': Zitate zum US-Einsatz in Venezuela

WASHINGTON/CARACAS (dpa-AFX) - Der Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro sind ohne Beispiel. Die Entwicklung in Zitaten:

"Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen großangelegten Angriff gegen Venezuela und dessen Staatschef, Präsident Nicolás Maduro, durchgeführt, der zusammen mit seiner Frau gefangen genommen und außer Landes geflogen wurde." (US-Präsident Donald Trump auf Truth Social).

"Der Tyrann ist gestürzt." (US-Vize-Außenminister Christopher Landau auf X)

"Man kann der Justiz in den USA nicht entgehen, nur weil man in einem Palast in Caracas lebt." (US-Vizepräsident JD Vance auf X)

"Sie haben uns angegriffen, aber sie werden uns nicht brechen." (Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino in einer Videobotschaft)

"Wir wissen nicht, wo Präsident Nicolás Maduro und die First Lady Cilia Flores sind." (Venezuelas Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen)

"Dieser Krieg ist illegal. Es ist beschämend, dass wir uns vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt haben." (Der demokratische Senator von Arizona, Ruben Gallego, auf X)

"Die Vorwände, die zur Rechtfertigung solcher Aktionen angeführt werden, sind unhaltbar." (Reaktion des russischen Außenministeriums in Moskau)

"Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar. (Das iranische Außenministerium laut staatlicher Nachrichtenagentur Irna)

"Die Bombardierungen von venezolanischem Gebiet und die Gefangennahme seines Präsidenten überschreiten auf inakzeptable Weise eine Grenze." (Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf X)

"Das Regime im Iran sollte genau beobachten, was in Venezuela geschieht." (Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid auf X)

"Die Europäische Union ruft zur Deeskalation und zu einer Lösung unter vollständiger Achtung des Völkerrechts und der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätze auf." (EU-Ratspräsident António Costa auf X)

"Unter allen Umständen müssen die Grundsätze des internationalen Rechts und der Charta der Vereinten Nationen eingehalten werden. Wir rufen zur Zurückhaltung auf." (EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas auf X)

"Wer wie Trump das Völkerrecht bricht und Präsidenten entführen lässt, der betreibt brutalen Staatsterrorismus." (Linke-Chef Jan van Aken in Berlin)/wn/DP/he