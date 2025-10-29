DAX24.188 -0,4%Est505.715 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,36 +2,4%Nas23.967 +0,6%Bitcoin96.747 -0,2%Euro1,1646 -0,1%Öl64,99 +0,8%Gold4.011 +1,8%
ROUNDUP: Hamburg verhängt wegen Geflügelpest Stallpflicht

29.10.25 14:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburg verhängt wegen der Geflügelpest Stallpflicht in der Stadt. Die Vorgabe tritt zum 31. Oktober in Kraft, wie die Verbraucherschutzbehörde mitteilte. Betroffen sind demnach Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden. Zunächst hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

"Mit der Stallpflicht soll das Eintragsrisiko über Wildvögeln minimiert und damit die gehaltenen Tiere in Hamburg vor einer Infektion geschützt werden", teilte die Verbraucherschutzbehörde mit.

In Hamburg gibt es derzeit drei festgestellte Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln und 14 Verdachtsfälle bei Wildvögeln.

Auch Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art von Geflügel und Tauben werden von den Behörden im gesamten Stadtgebiet verboten./lkm/DP/jha