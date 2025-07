ROUNDUP: Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist grenke hat im zweiten Quartal mehr Verträge an Land gezogen. Das Neugeschäft legte im Jahresvergleich um 9,8 Prozent auf 867,4 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Nach Abzug der Kosten blieb zudem mehr übrig als im Jahr zuvor. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 stieg um 13,5 Prozent auf 148,6 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich von zuvor 16,6 Prozent auf 17,1 Prozent und lag damit den Angaben zufolge über dem Jahresziel von 16,5 Prozent. Grenke liege "voll auf Kurs", kommentierte Finanzvorstand Martin Paal die Zahlen.

Am Markt kam dies gut an. Die im SDAX notierte Aktie kletterte im frühen Handelsbeginn um mehr als vier Prozent. Das Papier war mit Blick auf 2025 erst in der Vorwoche ins Plus gedreht, nachdem der Kurs im April noch einen Tiefpunkt seit dem Jahr 2011 verzeichnet hatte. Inzwischen liegt die Aktie auf Jahressicht rund sieben Prozent höher. Binnen zwölf Monaten ist die Bilanz jedoch weiter negativ - so hat der Kurs um fast ein Drittel an Wert eingebüßt. Der Finanzdienstleister habe ein solides Neugeschäft mit starken Margen gemeldet, notierte Analyst Marius Fuhrberg von Warburg Research.

Grenke ist spezialisiert auf das Leasing von Gütern mit niedrigem Anschaffungswert, wie etwa Computer, Laptops, Telefone oder Software an kleine und mittelgroße Unternehmen. Gemessen an der Zahl der abgeschlossenen Verträge waren die IT-Geräte weiter die größte Kategorie der Leasingobjekte, wie es hieß. Der Anteil erreichte 26,3 Prozent.

Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft habe sich im zweiten Quartal auf 17,4 Prozent erhöht, nach 17,1 Prozent im Vorjahr. Dies habe an einem robusten Neugeschäft in der deutschsprachigen Region (DACH - Deutschland, Österreich, Schweiz) gelegen. Auch die Zahl der Leasinganfragen sei gestiegen.

Deutschland ist den Angaben zufolge mit einem Anteil von 19,5 Prozent am gesamten Neugeschäftsvolumen im zweiten Quartal der größte Markt. Der Heimatmarkt sowie Frankreich seien "die tragenden Säulen für das starke Neugeschäft gewesen", erläuterte Vorstandsvorsitzender Sebastian Hirsch.

Auch die hauseigene Grenke Bank vermeldete ein Plus. Zum Stichtag 30. Juni summierten sich die Einlagen der Kunden auf knapp 2,4 Milliarden Euro - rund sechs Prozent mehr als zum Jahreswechsel, wie es hieß. Zudem zog das Kreditneugeschäft, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, auf 10,4 Millionen Euro an, nach 9 Millionen Euro im Vorjahr. Die ausführlichen Zahlen will Grenke am 14. August veröffentlichen./nas/tav/stk