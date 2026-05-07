DAX25.334 +1,2%Est506.338 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0100 +2,9%Nas26.040 -0,7%Bitcoin53.625 +1,7%Euro1,1399 +0,2%Öl70,29 -1,3%Gold4.068 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dreht auf -- KNDS-IPO auf Eis -- Koalition bei Reformpaket einig -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Amazon, Palantir, Softbank, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus
Top News
Bitcoin-Mikrotransaktionen: Laut CryptoQuant 80 Prozent der täglichen Transaktionen Bitcoin-Mikrotransaktionen: Laut CryptoQuant 80 Prozent der täglichen Transaktionen
Aktien von Infineon, AIXTRON & Co. geraten nach Verkaufswelle bei US-Chipwerten unter Druck Aktien von Infineon, AIXTRON & Co. geraten nach Verkaufswelle bei US-Chipwerten unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Quantum Systems wirbt über eine Milliarde Dollar ein

02.07.26 13:21 Uhr

GILCHING (dpa-AFX) - Der im Zuge des Ukraine-Kriegs bekanntgewordene deutsche Drohnenhersteller Quantum Systems hat im Zuge seiner bislang mit Abstand größten Finanzierungsrunde 1,2 Milliarden Dollar eingeworben. Das ist mehr Geld als zuvor in den elf Jahren seit der Gründung des Start-ups 2015. Das Geld soll vorrangig in die technische Entwicklung fließen, mit einem Schwerpunkt auf der "Mosaic" getauften die Steuerungssoftware für unbemannte Systeme. Die Bewertung des im Münchner Vorort Gilching ansässigen Unternehmens hat sich nach Angaben des Vorstands bei einer Videopressekonferenz nunmehr auf acht Milliarden Dollar verdoppelt.

"Stolzer Moment"

Gründer und Co-Vorstandschef Florian Seibel nannte das einen "stolzen Moment für uns", der zeige, dass nicht nur US-Unternehmen derart große Summen einwerben könnten. Quantum Systems stellt sowohl militärisch als auch zivil nutzbare Drohnen für Luft und Land her, erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 300 Millionen Euro und ist nach Unternehmensangaben profitabel. Eingesetzt werden Quantum-Drohnen unter anderem von den ukrainischen Streitkräften im Abwehrkrieg gegen Russland. In der Entwicklung sind derzeit auch Über- und Unterwasserdrohnen.

Quantum Systems soll eines Tages 100 Milliarden Dollar wert sein

Insgesamt hat das Unternehmen nach Angaben von Finanzvorstand Jonas Jarosch seit seiner Gründung zwei Milliarden Dollar Investorengeld eingeworben. Co-Chef Seibel ließ offen, ob Quantum Systems einen Börsengang anstrebt. Der Quantum-Gründer will den Einstieg in weitere Technologiefelder wie die Robotik prüfen und verfolgt extrem ehrgeizige Pläne: Quantum sei eines der wenigen Start-ups, "aus dem hoffentlich eines Tages ein deutsches, ein europäisches 100-Milliarden-Dollar-Unternehmen werden kann", sagte der frühere Bundeswehroffizier und Hubschrauberpilot./cho/DP/stk