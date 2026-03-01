DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 +1,4%Nas22.655 -0,2%Bitcoin60.915 +1,2%Euro1,1573 -0,3%Öl91,94 +0,6%Gold5.178 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Porsche vz. PAG911 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen Aktien von Tesla, BYD und Rivian als Profiteure? Steigende Ölpreise könnten Elektroautos attraktiver machen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

ROUNDUP: Rätseln um Irans obersten Führer - wo ist Chamenei junior?

11.03.26 19:15 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Drei Tage nach der Ernennung eines neuen iranischen Staatsoberhauptes gibt es noch immer keine Wortmeldung des obersten Führers der Islamischen Republik. Regierungsanhänger und Beobachter warten mitten im Krieg gespannt auf die erste Rede von Modschtaba Chamenei und darauf, welchen politischen Kurs er einschlagen wird, nachdem sein Vater am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff in Teheran getötet worden war.

Wer­bung

In den verschiedenen Machtzentren in Teheran herrscht angespanntes Warten. Es seien keine Pläne bekannt, wann und ob sich der 56 Jahre alte Modschtaba Chamenei äußern werde, hieß es aus Parlamentskreisen. Mehrere Abgeordnete tappen demnach selbst im Dunkeln.

Modschtaba Chamenei überlebte die Bombardierungen im Herzen der Millionenmetropole vor elf Tagen, verlor dabei jedoch auch seine Ehefrau, Mutter und einen Schwager. Nach Informationen der "New York Times" wurde der neue iranische Religionsführer verwundet. Er soll Verletzungen an seinen Beinen erlitten haben, berichtete die Zeitung unter Berufung auf drei iranische Funktionäre.

Dem US-Sender CNN zufolge handelt es sich um eine Verletzung am Fuß. Modschtaba Chamenei habe diese gleich zu Beginn des Krieges erlitten - genau wie einen Bluterguss um das linke Auge und andere kleinere Verletzungen im Gesicht, berichtet der Sender unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Überprüfen lassen sich die Berichte aktuell nicht.

Wer­bung

Auch die Regierung, darunter Präsident Massud Peseschkian, soll Medienberichten zufolge aktuell keinen Kontakt zum neuen Staatsoberhaupt haben. "Die Minister der Regierung haben keine Nachrichten von ihm und soweit ich weiß, hatte Herr Peseschkian selbst keinen Kontakt", sagte eine hochrangige Quelle in der Regierung dem gut informierten Exilportal "Iranwire". Im Kabinett herrsche große Verwirrung. Die mächtigen Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, arbeiten dem Bericht zufolge jedoch mit "mit großer Koordination."/arb/DP/nas