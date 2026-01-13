DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 +0,6%Nas23.734 +0,3%Bitcoin77.918 -0,3%Euro1,1666 +0,3%Öl64,18 +1,8%Gold4.597 +1,9%
ROUNDUP/Trump kokettiert: 'Amtierender Präsident Venezuelas'

12.01.26 21:42 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Sieht sich US-Präsident Donald Trump infolge des erfolgreichen US-Militäreinsatzes in Caracas als Staatschef Venezuelas? Zumindest scheint es ihm zu gefallen, genau damit zu kokettieren: Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte Trump einen Screenshot im Stile des Online-Lexikons Wikipedia, der ihn als "amtierenden Präsidenten von Venezuela" beschreibt. In der Zeile darunter heißt es dann korrekt, er sei auch der 45. und 47. Präsident der USA.

Wer­bung

Trump postet immer wieder provokative oder auch augenzwinkernde Inhalte. So veröffentlichte er zum Beispiel auch Fotomontagen, die ihn mit Krone als König zeigten als Reaktion auf die Proteste in den USA mit dem Motto "No Kings" ("Keine Könige"). Trumps Post zu Venezuela scheint mit der Frage zu spielen, wer dort nun letztlich das Sagen hat - keine grundlose Frage.

Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Rodríguez reagiert darauf

Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez äußerte sich dazu im staatlichen Fernsehsender VTV. In Venezuela habe nur eine Regierung das Sagen. "Hier gibt es eine geschäftsführende Präsidentin und einen in den Vereinigten Staaten als Geisel gehaltenen Präsidenten."

Das US-Militär hatte Anfang Januar Ziele in der venezolanischen Hauptstadt Caracas angegriffen und dabei in einer Kommandoaktion Präsident Nicolás Maduro festgenommen. Er wurde in die USA gebracht, wo er sich wegen angeblicher Drogendelikte vor Gericht verantworten muss.

Wer­bung

Venezuela wird inzwischen von Rodríguez geführt, die zuvor unter Maduro Vizepräsidentin gewesen war. Trump zufolge stimmt sie sich regelmäßig mit seiner Regierung über den künftigen Kurs des Landes ab, etwa in Gesprächen mit Außenminister Marco Rubio. Die Regierung in Caracas betont hingegen, sie sei nicht an Anweisungen von außen gebunden./jbz/DP/nas