DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.183 +0,8%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Alibaba A117ME Oracle 871460 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Haushaltsstreit in den USA: Trump lässt erste Regierungsstellen streichen - Soldaten sollten bezahlt werden Haushaltsstreit in den USA: Trump lässt erste Regierungsstellen streichen - Soldaten sollten bezahlt werden
Chance für DroneShield-Aktie & Co.? Airline-Verband warnt seit zehn Jahren vor Drohnengefahr Chance für DroneShield-Aktie & Co.? Airline-Verband warnt seit zehn Jahren vor Drohnengefahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dein Bonus wartet – Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und handle ohne Ordergebühr (zzgl. Spreads).

ROUNDUP: Trump trifft am Montag Geisel-Familien vor Rede in Knesset

12.10.25 10:34 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Vor seiner Rede im israelischen Parlament am Montagvormittag wird sich US-Präsident Donald Trump in der Knesset mit Angehörigen der Hamas-Geiseln treffen. Das teilte das Weiße Haus mit. Am Nachmittag werde Trump dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen.

Wer­bung

Trumps Regierungsmaschine soll den Angaben zufolge am Sonntagnachmittag (Ortszeit) starten und am Montagvormittag (09.20 Uhr Ortszeit) in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv landen. Um 11.00 Uhr will Trump demnach eine Rede vor der Knesset - dem israelischen Parlament - halten. Davor - gegen 10.45 Uhr - trifft er laut dem Terminplan des Weißen Hauses in der Knesset Geisel-Familien.

Um 13.00 Uhr werde der US-Präsident dann Richtung Ägypten aufbrechen, die Ankunft in Scharm el Scheich ist für 13.45 Uhr (Ortszeit) geplant. Die Zeremonie soll laut Plan um 14.30 Uhr beginnen. Seine Rückreise wird Trump demnach gegen 17.00 Uhr antreten, in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) werde der Präsident dann wieder zurück in Washington sein./mk/DP/zb