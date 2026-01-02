DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.808 +0,2%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Trump: Verletzte bei Festnahme von Maduro

03.01.26 19:49 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei der Festnahme von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte sind nach Angaben von Präsident Donald Trump "ein paar" Einsatzkräfte getroffen worden. Diese seien allerdings "zurückgekehrt und sollen in recht guter Verfassung sein", sagte Trump in einem Telefoninterview des Senders Fox News. Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es sich dabei lediglich um US-Truppeneinheiten handelte, sagte Trump nicht.

Wer­bung

Der US-Präsident betonte, dass die USA bei dem viel kritisierten Vorgehen in Venezuela keine Todesopfer verzeichnet hätten. "Wir hatten keine Toten und haben auch kein Flugzeug verloren", sagte er weiter. Über den nun festgenommenen Staatschef Maduro sagte Trump, dass dieser sehr gut bewacht gewesen sei: "Eigentlich war er in einer Festung."

Kurz vor seiner Festnahme habe Maduro versucht, in einen mit Stahl gesicherten Safe Room zu gelangen. Er sei aber so schnell überwältigt worden, dass ihm das nicht mehr gelang, erzählte Trump, der die Operation per Übertragung beobachtete. "Er hat diesen Raum nicht mehr zugesperrt bekommen. Er hat versucht, hineinzukommen, aber wurde so schnell überrumpelt, dass er das nicht geschafft hat", so der Republikaner in einem Interview des Senders Fox News. Später sagte er, Maduro hätte bei dem Einsatz auch getötet werden können. "Das hätte passieren können", sagte er auf die Frage einer Reporterin.

Am Samstagmorgen hatte der US-Präsident den Angriff auf Venezuela bestätigt./ngu/DP/he