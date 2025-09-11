DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,60 -1,3%Dow45.746 +0,5%Nas21.834 +0,2%Bitcoin94.769 -0,5%Euro1,1705 -0,5%Öl66,43 +0,3%Gold3.643 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- Wall Street freundlich -- Apple mit Keynote -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Apple-Aktie reagiert mit Verlusten: iPhone-Riese stellt dünneres Modell vor Apple-Aktie reagiert mit Verlusten: iPhone-Riese stellt dünneres Modell vor
CANCOM-Aktie profitiert: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals CANCOM-Aktie profitiert: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

ROUNDUP: UN-Generalsekretär verurteilt Israels Angriff in Katar

09.09.25 19:44 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat den israelischen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar scharf kritisiert. "Ich verurteilte diese eklatante Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Katars", sagte Guterres in New York. "Alle Parteien müssen auf einen dauerhaften Waffenstillstand hinarbeiten und dürfen ihn nicht zerstören." Katar habe bei den Bemühungen um eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen eine positive Rolle gespielt.

Wer­bung

Bei ihrer ersten Pressekonferenz als offiziell vereidigte Präsidentin der UN-Vollversammlung kritisierte auch die frühere deutsche Außenministerin Annalena Baerbock den Angriff vor Journalisten und Journalistinnen in New York. "Diese Eskalation von heute ist offensichtlich besorgniserregend und ich rufe alle Beteiligten dazu auf, maximale Zurückhaltung auszuüben." Die Souveränität und territoriale Integrität aller UN-Mitgliedsstaaten müsse respektiert und dürfe nicht durch andere Mitgliedsstaaten verletzt werden./oe/DP/nas