ROUNDUP: Vandalismus legt Pendler-Strecke Köln-Düsseldorf lahm

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Wegen durchtrennter Kabel ist die für Pendler wichtige Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf am Montag stark beeinträchtigt. Die um kurz nach Mitternacht festgestellten Kabelschäden gebe es entlang der Strecke an mindestens zwei Standorten, sagte ein Bahn-Sprecher. Zunächst war von Vandalismus die Rede. Eigentlich sollte die Strecke am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden. Später hieß es, dies werde erst am Montagabend erfolgen.

Die Arbeiten seien umfangreicher als gedacht. Die Kriminalpolizei ermittelt, Beamten schauten sich die Schäden vor Ort an und suchten nach Spuren. Es wurde gegen unbekannt ermittelt. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde umgeleitet oder es fuhren Ersatzbusse - wer dort unterwegs war, war deutlich länger unterwegs als üblicherweise./wdw/DP/stw