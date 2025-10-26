DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin97.543 +1,6%Euro1,1635 +0,1%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 ±-0,0%
ROUNDUP: Zehn Verletzte bei russischem Drohnenangriff bei Sumy

26.10.25 20:32 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff gegen einen Kleinbus im Osten der Ukraine sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug sei in der Nähe der Stadt Sumy von einer Kampfdrohne getroffen worden. Bei der Explosion seien zehn Insassen, unter ihnen auch zwei Kinder, teils schwer verletzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Oleh Hryhorow auf Telegram mit. Zwei der Verletzten befänden sich in kritischem Zustand.

Ukrainische Kampfdrohnen richteten dafür erhebliche Schäden bei Angriffen auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim an, wie der ukrainische Militärgeheimdienst HUR mitteilte. Bei den Attacken seien drei Radaranlagen sowie ein Landungsboot zerstört worden. Ein auf der HUR-Website veröffentlichtes Video, dessen Echtheit nicht überprüft werden konnte, zeigt den Anflug von Drohnen auf die genannten Ziele.

Die russische Flugabwehr schoss am Abend mindestens sechs ukrainische Drohnen ab, die Kurs auf Moskau genommen hatten. "Noch ein Angriff auf Moskau abgewehrt", kommentierte Bürgermeister Sergej Sobjanin nach Angaben der Staatsagentur Tass. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen./cha/DP/he