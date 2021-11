Inflations- & Zinssorgen: DAX fällt unter 16.000-Punkte-Marke

Der DAX eröffnete den Dienstagshandel 0,8 Prozent tiefer bei 15.987,20 Punkten und baut sein Minus aktuell mit 1,02 Prozent auf 15.951,12 Zähler weiter aus. Am Donnerstag hatte der Leitindex nach einer inzwischen fast siebenwöchigen Rally bei 16.290 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Vom Oktober-Tief bei 14.818 Punkten hatte er damit fast 10 Prozent gewonnen.

Die Nervosität der Anleger angesichts der Ungewissheit in puncto hoher Inflation wird größer.

Zinssorgen belasten

Die Zinssorgen begründete Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners mit der Nominierung des amtierenden US-Notenbankchefs Jerome Powell für eine zweite Amtszeit. Auf dem Parkett werde daraufhin jetzt für das kommende Jahr mit drei US-Zinserhöhungen gerechnet, am Freitag habe der Konsens noch bei zwei Zinsschritten gelegen. "Steigende Zinsen werden jetzt einmal mehr zur Gefahr für die Aktienmärkte", betonte der Experte.

Immer mehr Warnung vor Inflation

Hinzu kommt, dass die Stimmen lauter werden, die sich um die anhaltend hohe Inflation sorgen. Am Vorabend hatte es solche Aussagen von der US-Finanzministerin Janet Yellen gegeben, am Dienstag folgte nun die deutsche Direktorin bei der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel. Diese sagte in einem Bloomberg-Interview, es wüchsen offenbar die Zweifel, wie schnell und in welchem Ausmaß die Inflation zurückgehen werde.

Die Corona-Pandemie hatte unter den Börsianern in den vergangenen Tagen schon für wachsende Unsicherheit gesorgt. Die Alarmglocken schrillen weiter mit einer Inzidenz in Deutschland an der 400er-Marke. Mit dem schwachen Dienstag steuert der DAX nun auf den vierten Verlusttag in Folge zu. Von seinem Rekord bei 16.290 Punkten vom vergangenen Donnerstag hat er mittlerweile mehr als zwei Prozent verloren.

