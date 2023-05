Elon Musk tritt als Twitter-Chef zurück

In einem Tweet kündigte Musk, der auch als Tesla -Chef tätig ist, an, das Amt in sechs Wochen abgeben zu wollen. Eine Nachfolgerin gebe es bereits, so Musk weiter, ohne einen Namen zu nennen.

Er selbst werde eine neue Rolle als geschäftsführender Vorstandsvorsitzender und CTO einnehmen und die Produkt-, Software- und Sysop-Abteilung beaufsichtigen.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.- Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

