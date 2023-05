Jack Dorsey äußert an der Twitter-Führung von Elon Musk Kritik

• Twitter-Übernahme durch Elon Musk turbulent• Kein Handel der Twitter-Aktie an der NSYE• Elon Musk kündigt massenhaft Führungskräfte und Beschäftigte

Die Übernahme des Social-Media-Unternehmens Twitter durch Elon Musk mit Sitz in San Francisco gestaltete sich als reine Achterbahnfahrt. Im Oktober letzten Jahres war es dann so weit - der Tesla-CEO wurde der alleinige Eigentümer der Plattform. Ende Oktober schied die Twitter-Aktie von der New Yorker Börse aus. Die Aktionäre erhielten 54,20 US-Dollar je Aktie. Der ehemalige Twitter-CEO Jack Dorsey war von dem Eigentümerwechsel begeistert und sprach in einem Tweet sogar davon, dass dies die einzige Lösung sei, der er vertraue.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness.