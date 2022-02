Allianz-Aktie: Jim Hagemann Snabe verlässt Aufsichtsrat der Allianz

Aktien in diesem Artikel Allianz 231,10 EUR

Wie der DAX -Konzern mitteilte, will Snabe den von Investoren geäußerten Bedenken Rechnung tragen, die wegen der von ihm wahrgenommenen Mandate in verschiedenen Unternehmen ein sogenanntes "Overboarding" befürchten. Seine Amtszeit endet mit der Hauptversammlung am 4. Mai.

Der Däne, der Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens AG und des dänischen Reedereikonzerns A.P.Moeller-Maersk ist, gehört dem Allianz-Kontrollgremium seit 2014 an. Neben dem stellvertretenden Vorsitz hat er die Leitung des Technologieausschusses inne. Bis 2014 war Snabe Vorstandssprecher bei SAP. Er habe sich bereit erklärt, dem Allianz-Aufsichtsrat beratend zur Verfügung zu stehen.

Als Nachfolgerin für Snabes Platz im Aufsichtsrat hat das Gremium Rashmy Chatterjee nominiert. Die langjährige IBM-Managerin ist seit 2019 CEO des auf Cybersicherheit spezialisierten Unternehmens Istari Global.

