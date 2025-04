Rüstungsboom

Der Anbieter von mobilen digitalen Funknetzen hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Kursrally hingelegt. Doch die CeoTronics-Aktie bleibt volatil, wie auch die Kursentwicklung am Mittwoch zeigt.

• CeoTronics-Aktie liegt seit Jahresstart dreistellig im Plus

• Volatiler Handel am Mittwoch

• Rüstungsboom treibt an

Anleger haben die Aktie des Anbieters für mobile digitale Funknetze, CeoTronics, für sich entdeckt. So hat die Aktie via XETRA seit Jahresbeginn satte 123,28 Prozent gewonnen. Ein Blick auf die letzten sechs Monate offenbart gar ein Kursplus von 135,5 Prozent.

Doch der gewaltige Kurssprung geht auch mit erhöhter Volatilität einher. So hat die CeoTronics-Aktie allein am Mittwoch im Tageshoch 18,18 Prozent auf 16,90 Euro gewonnen und dabei ein neues Rekordhoch aufgestellt, drehte dann jedoch ins Minus und verliert zuletzt 9,44 Prozent auf 12,95 Euro.

Ein konkreter Kurstreiber ist am Markt dabei nicht auszumachen. Zuletzt hatte die CeoTronics AG in der letzten Woche ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 deutlich auf 55 Millionen Euro erhöht. Dies würde gegenüber dem Vorjahr einer Umsatzsteigerung von circa 86 Prozent entsprechen, heißt es in der zugehörigen Adhoc-Mitteilung des Unternehmens.

"Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass sich die erwarteten Ergebniszahlen des Geschäftsjahres 2024/2025 ebenfalls verbessern werden - das zum Ziel gesetzte Konzern-Ergebnis nach Steuern in Höhe von ca. 4 Mio. € nicht unerheblich übertroffen wird - wir rechnen mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von mind. 220%." teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther darin mit.

Die CeoTronics AG hatte außerdem mitgeteilt, dass die Auswirkungen der mittlerweile diversen unterschiedlichen US-Zölle marginal ausfallen dürften, da "der Umsatzanteil der CEOTRONICS Inc. (USA)" nur "sehr gering" sei, weshalb "die Berechnungsrundlage für den Zolltarif relativ klein" sei.

Hintergrund der jüngsten Kursrally dürfte im jüngsten Rüstungsboom zu finden sein, da hier Kommunikationsgeräte wichtiger werden und CeoTronics auch über solche Produkte verfügt, die bei Verteidigungskräften in Einsatz kommen.

