Rüstungsfantasie

Circus Group-Aktie mit Kurssprung: Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge

12.08.25 11:34 Uhr
Circus Group-Aktie profitiert von Rüstungsfantasie - Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge

In die Aktien des Robotik-Spezialisten Circus ist am Dienstag Rüstungsfantasie gekommen.

Nachdem das Unternehmen die Nato-Zulassung für Verteidigungsaufträge erhalten hat, sprang der Kurs am Vormittag via XETRA zeitweise um mehr als 20 Prozent nach oben.

Zuletzt wurden die Aktien noch 16 Prozent höher bei 17,40 Euro gehandelt. Mit 18,25 Euro im Tageshoch blieben sie aber noch unter ihrem Mai-Hoch, das bei 18,60 Euro lag. Wenige Monate nach dem Börsengang hatte der Rekord im Mai 2024 sogar 36 Euro betragen.

Circus ist mit einer Zertifizierung nun berechtigt, an Verteidigungsbeschaffungen und Direktvergaben aller Nato-Mitgliedstaaten teilzunehmen. Das Unternehmen sei damit der einzige zugelassene Anbieter vollautomatisierter KI-Robotiklösungen für die taktische Truppenversorgung, hieß es weiter.

Experte Oliver Wojahn von MWB Research, der mit einem Kursziel von 70 Euro bereits sehr optimistisch für die Aktie positioniert ist, glaubt an die Erschließung eines neuen lukrativen Marktes. Auch wenn die anfänglichen Aufträge im Verteidigungsbereich gering ausfallen dürften, sei Circus aufgrund des hohen Margenpotenzials in diesem Bereich dazu in der Lage, neben seinem zivilen Geschäft erhebliche Gewinne zu erzielen, erklärte er.

/tih/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

