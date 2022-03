Kein Handel mit GAZPROM-, Sberbank-Aktie & Co: Aktienhandel in Moskau liegt weiter auf Eis

Indizes in diesem Artikel MOEX 2.470,5

Wie bereits seit einigen Tagen lässt die russische Zentralbank den Aktienhandel an der Moskauer Börse am Freitag ruhen. Inzwischen werden somit seit dem 28. Februar 2022 keine Aktien mehr am russischen Aktienmarkt umgesetzt.

Die Pressemitteilung auf der Webseite der Bank of Russia lautet wie folgt:

"Die Bank of Russia hat beschlossen, den Handel am 11. März 2022 an der Moskauer Börse im Börsenbereich mit Ausnahme des Modus 'Einlösung: Direktaufträge' mit Abrechnung in Rubel sowie im SD-Marktbereich nicht wieder aufzunehmen.

Der Handel im Terminmarktbereich für Aktienmarktinstrumente (einschließlich Indexkontrakte) wird im Modus 'Positionen schließen - gezielte Orders' durchgeführt. Für Instrumente des Geldbereichs (Währungspaare), Rohstoffbereich (Edelmetalle) und Spiegelkontrakte für Futures auf den Originalseiten findet der Handel wie gewohnt von 10:00 bis 18:45 Uhr Moskauer Zeit statt.

Der Handel auf dem Devisenmarkt, Geldmarkt und Repo-Markt der Moskauer Börse wird um 10:00 Uhr Moskauer Zeit eröffnet."

Wann der Aktienhandel in Moskau wieder startet, ist derzeit noch unklar. Ob in der kommenden Woche, also am Montag, die Börse regulär öffnet, wird die russische Zentralbank erst zum Wochenstart bis 9 Uhr Moskauer Zeit bekannt geben.

Bei einer Wiedereröffnung dürfte es an der Moskauer Börse, angesichts der Wirtschaftssanktionen, die westliche Staaten gegen Russland nach dessen Angriff auf die Ukraine verhängt haben, turbulent zugehen. Russland kündigte deshalb an, der Moskauer Börse bei der Wiedereröffnung mit bis zu zehn Milliarden Dollar unter die Arme zu greifen.

So schlossen die wichtigsten russischen Indizes zuletzt

Vor der Börsenschließung war der RTS um ein Drittel gefallen. Ohne eine Erholung um mehr als ein Viertel wäre das Wochenminus noch größer ausgefallen. Kurz nach Kriegsbeginn hatten vage Hoffnungen auf Gespräche zwischen Russland und der Ukraine für Kursgewinne gesorgt. Der russische Leitindex RTS verbuchte an der Moskauer Börse einen Aufschlag von 23,83 Prozent auf 919,97 Punkte. Der MOEX notierte daneben 17,95 Prozent höher bei 2.427,50 Zählern.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Poring Studio / Shutterstock.com