Russische Drohnen - Polen ruft UN-Sicherheitsrat an

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat wegen des Eindringens russischer Drohnen in seinen Luftraum eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Das teilte das polnische Außenministerium in Warschau auf dem Portal X mit. Außenminister Radoslaw Sikorski sagte in einem Radiointerview, Polen wolle "die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf diesen beispiellosen Angriff russischer Drohnen auf einen Mitgliedstaat nicht nur der UN, sondern auch der Europäischen Union und der Nato" lenken.

Während eines russischen Luftangriffs auf die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch war eine große Zahl Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geraten. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete in Polen schossen erstmals einige russische Drohnen ab.

Polnischer Außenminister: Russland will uns testen

Sikorski sagte, dass es sich bei 19 Verletzungen des polnischen Luftraums durch mehrere Drohnen in einer siebenstündigen Aktion nicht um einen Zufall handeln könne. "Dies ist ein militärischer und politischer Test nicht nur für Polen, sondern für die gesamte Nato", sagte er.

Angaben darüber, wann der Sicherheitsrat in New York beraten soll, wurden von polnischer Seite nicht gemacht. Russland ist in dem Gremium eine der fünf Vetomächte und kann eine Verurteilung seines Verhaltens blockieren./fko/DP/jha