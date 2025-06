Rutte: Nato-Verbündete arbeiten an Deeskalation in Nahost

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Nach dem israelischen Angriff auf den Iran hat die Beruhigung der Lage im Nahen Osten aus Sicht von Nato-Generalsekretär Mark Rutte oberste Priorität. "Das ist eine einseitige Handlung Israels gewesen. Daher denke ich, dass es jetzt für viele Verbündete

Wer­bung Wer­bung

- einschließlich der USA - von entscheidender Bedeutung ist, an einer

Deeskalation zu arbeiten", sagte Rutte auf einer Pressekonferenz mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Stockholm. "Ich weiß, dass sie das tun, und ich denke, das ist jetzt das oberste Gebot der Stunde."

Auf eine Frage, wie nahe man einem Atom- oder einem Weltkrieg sei, entgegnete Rutte: "Nein, wir sind dem nicht nahe."

Israel hatte in der Nacht mit einem Großangriff auf iranische Städte und Atomanlagen begonnen. Der Iran schlägt nach israelischen Angaben mit Drohnen zurück. Kristersson sagte dazu: "Das, was nun in einer instabilen Region passiert, riskiert, die Dinge bedeutend schlimmer zu machen."/trs/DP/mis