RWE Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von RWE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 35,56 EUR nach.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 35,56 EUR nach. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 35,46 EUR. Bei 35,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.947 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Gewinne von 19,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 15,41 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 49,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR – eine Minderung von 29,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,41 Mrd. EUR eingefahren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 14.08.2025 dürfte RWE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,73 EUR je RWE-Aktie.

