RWE Aktie News: RWE verliert am Donnerstagnachmittag

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 34,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 34,91 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 34,74 EUR. Bei 35,09 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.052.213 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 13,84 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,45 EUR angegeben.

RWE veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,15 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,41 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. RWE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,75 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels stärker

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen