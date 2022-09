RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 40,61 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 40,09 EUR. Mit einem Wert von 40,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 559.454 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 7,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2021 bei 29,67 EUR. Mit Abgaben von 36,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,985 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,73 EUR je RWE-Aktie an.

Am 11.08.2022 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.298,00 EUR im Vergleich zu 3.792,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2021 2,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com