RWE Aktie News: RWE am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 35,31 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 35,31 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 35,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,57 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 578.184 Stück gehandelt.

Am 13.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,38 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,50 EUR.

Am 15.05.2025 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,39 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,63 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Aktie aus.

