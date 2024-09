RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 31,26 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 31,26 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 31,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,05 EUR. Bisher wurden heute 1.786.691 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 26,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,79 EUR fest.

