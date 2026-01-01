DAX25.269 -0,1%Est506.034 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,05 +2,1%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.420 +0,1%Euro1,1638 -0,1%Öl63,90 -2,3%Gold4.612 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
BVB-Aktie höher: Alexandra Popp liebäugelt mit Borussia Dortmund BVB-Aktie höher: Alexandra Popp liebäugelt mit Borussia Dortmund
Chevron vor Lizenz-Upgrade: Washington zieht Venezuela-Öl aus Chinas Griff Chevron vor Lizenz-Upgrade: Washington zieht Venezuela-Öl aus Chinas Griff
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!