S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor 3 Jahren verdient

Rentable Datadog A-Investition?

Das wäre der Verdienst eines frühen Datadog A-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Datadog A-Aktie bei 100,54 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Datadog A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,946 Datadog A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.357,07 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 08.09.2025 auf 136,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 35,71 Prozent gestiegen.

Alle Datadog A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net