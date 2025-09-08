DAX23.679 -0,5%ESt505.359 -0,1%Top 10 Crypto15,75 -0,3%Dow45.565 +0,1%Nas21.834 +0,2%Bitcoin95.750 +0,5%Euro1,1729 -0,3%Öl66,97 +1,1%Gold3.649 +0,4%
Rentable Datadog A-Investition?

S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor 3 Jahren verdient

09.09.25 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Datadog A-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
115,82 EUR -0,34 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Datadog A-Aktie bei 100,54 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Datadog A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,946 Datadog A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.357,07 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 08.09.2025 auf 136,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 35,71 Prozent gestiegen.

Alle Datadog A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

