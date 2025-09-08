S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Datadog A-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Datadog A-Aktie bei 100,54 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Datadog A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,946 Datadog A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.357,07 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 08.09.2025 auf 136,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 35,71 Prozent gestiegen.
Alle Datadog A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Datadog A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Datadog A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Datadog A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Keine Analysen gefunden.