S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor einem Jahr verdient

30.09.25 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
123,16 EUR 1,34 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Datadog A-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 115,06 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,691 Datadog A-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.262,47 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 29.09.2025 auf 145,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,25 Prozent.

Datadog A war somit zuletzt am Markt 48,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

