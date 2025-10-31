S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expand Energy-Investment von vor 3 Jahren verloren

Expand Energy-Investment

Vor Jahren in Expand Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Expand Energy-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 102,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Expand Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,778 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 100,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 982,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,71 Prozent verringert.

Expand Energy war somit zuletzt am Markt 23,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net