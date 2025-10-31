S&P 500-Papier Expand Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Expand Energy-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in Expand Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Expand Energy-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 102,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Expand Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,778 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 100,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 982,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,71 Prozent verringert.
Expand Energy war somit zuletzt am Markt 23,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Expand Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Expand Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expand Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Expand Energy
Analysen zu Expand Energy
Keine Analysen gefunden.