S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbnb-Investment von vor einem Jahr verdient

Lukrative Airbnb-Investition?

Bei einem frühen Investment in Airbnb-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Airbnb-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Airbnb-Anteile an diesem Tag bei 125,14 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Airbnb-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 79,911 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.06.2024 auf 146,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.674,92 USD wert. Das entspricht einem Plus von 16,75 Prozent.

Jüngst verzeichnete Airbnb eine Marktkapitalisierung von 94,33 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Airbnb-Aktie fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs der Airbnb-Aktie lag damals bei 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net