Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 141,09 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 141,09 USD. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 141,09 USD. Bei 139,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 79.910 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 99,89 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 01.05.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,19 USD fest.

