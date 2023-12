S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Profitables Eversource Energy-Investment?

Bei einem frühen Eversource Energy-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 25.12.2020 wurden Eversource Energy-Anteile via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Eversource Energy-Anteile letztlich bei 84,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 118,835 Eversource Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.12.2023 gerechnet (61,08 USD), wäre das Investment nun 7.258,47 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 7.258,47 USD, was einer negativen Performance von 27,42 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Eversource Energy belief sich jüngst auf 21,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net