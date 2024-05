S&P 500-Titel GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GE Aerospace (ex General Electric)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Lukrativer GE Aerospace (ex General Electric)-Einstieg?

Das wäre der Verdienst eines frühen GE Aerospace (ex General Electric)-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 67,78 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,475 GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers auf 164,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 242,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 142,24 Prozent gesteigert.

Insgesamt war GE Aerospace (ex General Electric) zuletzt 179,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net