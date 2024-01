S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hilton Worldwide-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor einem Jahr abgeworfen

Heute im Fokus

Siemens fordert offenbar mehrere Milliarden Euro für Innomotics. Northvolt gibt grünes Licht für Batteriefabrik in Schleswig-Holstein. Deutsche Beteiligungs AG kommt bei Bewertungen unter Druck. Symrise nicht von Kartellermittlungen in Großbritannien berührt. Plug Power-Aktie ohne konkrete Neuigkeiten seit Tagen massiv unter Druck. Italien genehmigt Verkauf von TIM-Festnetz an US-Finanzinvestor KKR. Meyer Burger könnte Produktion in Sachsen schließsen.