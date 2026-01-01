S&P: Aktivität in US-Industrie im Dezember mit nachlassender Tendenz

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 51,8 von 52,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 51,7 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Die Hersteller hätten ihre Produktion im Dezember zwar weiter hochgefahren, was darauf hindeute, dass der produzierende Sektor im vierten Quartal zu einem weiteren robusten Wirtschaftswachstum beigetragen haben werde, sagte Chefökonom Chris Williamson. Dennoch seien die Aussichten "für den Beginn des Jahres 2026 weniger rosig".

